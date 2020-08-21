Найбільші медіа США вимагають від Apple знизити комісію

Тім Кук

NYT, News Corp, Bloomberg та інші великі видавці в листі гендиректору Apple Тіму Куку зажадали в явному вигляді позначити умови зниження комісії в магазині додатків з 30% до 15%.

Про це пише Bloomberg.

"Нам хотілося б розуміти, яким умовам наші члени — компанії, що виробляють високоякісний цифровий контент — повинні відповідати, щоб отримати ті ж умови, що Amazon отримала в Apple App Store для свого додатку Amazon Prime Video", — пише керівник компанії Digital Content Next Джейсон Кинт.

У компаній 223 млн унікальних відвідувачів і 100% -ий охоплення американської аудиторії, підкреслив Кінт.

Компанії зачепилися за фразу Кука, сказану ним в ході багатогодинних розглядів в конгресі США 29 липня, коли на питання конгресмена про те, чи доступна іншим девелоперам знижена комісія Amazon Prime, Кук відповів, що "вона доступна всім, хто відповідає умовам".

Позиції Apple помітно ослабли після того, як стало відомо про її угоду з засновником Amazon Джефом Безосом: комісія 15% для передплатників Amazon Prime Video з iPhone і нульова комісія з поширення по іншим каналам. Стандартні умови - 30% протягом першого року і 15% згодом.

Раніше компанія Epic Games, яка створила одну з найбільш популярних в світі онлайн-ігор Fortnite і викинута з App Store за спробу обійти комісію, вступила з Apple в битву в суді.