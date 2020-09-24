Падіння економіки в Україні не є критичним - ЄБРР
Падіння економічного рівня в Україні не є критичним і сягає 4,5%, за підрахунками ЄБРР. Офіційну статистику та прогнози Європейський банк планує оприлюднити на початку жовтня, коли буде зібрання акціонерів.
Про це повідомила заступниця директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова на львівському Діловому форумі, передає "Укрінформ".
"Якщо подивитися на карту світу, де відбулися зміни в економіці від пандемії, то ситуація в країнах, що розвиваються, нічим не гірша, ніж у розвинутих, таких як Англія чи Німеччина. Поки що, за нашими підрахунками, падіння економіки в Україні становить близько 4,5%, до кінця року може зрости до 5,5%.
Але наші прогнози – оптимістичні. Ми вважаємо, що наступного року економіка в державі буде відновлюватися, тому що для цього є всі фактори розвитку", - сказала Новікова.
Представниця ЄБРР також повідомила, що вже через тиждень відбудеться зібрання акціонерів, де будуть присутні і представники з України, і офіційно оприлюднять дані по економічних показниках.
Нагадуємо:
Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.
У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.
Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.
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