Гривня продовжує оновлювати цьогорічні мінімуми
Четвер, 24 вересня 2020, 19:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 25 вересня на рівні 28,25 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 грн (на 24 вересня - 32,96 гривні).
Нагадуємо:
24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22- 28,24 гривні.
24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.
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Економічна правда
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