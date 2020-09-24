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Гривня продовжує оновлювати цьогорічні мінімуми

Четвер, 24 вересня 2020, 19:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 25 вересня на рівні 28,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,89 грн (на 24 вересня - 32,96 гривні).

Нагадуємо:

24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22- 28,24 гривні.

24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

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Економічна правда

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