Міжбанк: гривня дешевшає до долара, але зміцнюється до євро
24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,26 - 28,28 гривні;
Євро – 32,89 - 32,91 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,14 – 28,32 гривні. Євро купують по 32,65 гривні, продають по 33,07 гривні
На "чорному" ринку долар торгується по 28,20 - 28,29 гривні, євро - 32,78 - 32,88 гривні.
Нагадуємо:
24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22- 28,24 гривні. Євро – 32,93 - 32,95 гривні.
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