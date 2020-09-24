Всі розділи
Укр / Рус

Міжбанк: гривня дешевшає до долара, але зміцнюється до євро

Четвер, 24 вересня 2020, 17:17
 

24 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,26 - 28,28 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,26 - 28,28 гривні;

Євро – 32,89 - 32,91 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,14 – 28,32 гривні. Євро купують по 32,65 гривні, продають по 33,07 гривні

На "чорному" ринку долар торгується по 28,20 - 28,29 гривні, євро - 32,78 - 32,88 гривні.

Нагадуємо:

24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22- 28,24 гривні. Євро – 32,93 - 32,95 гривні.

Читайте також: Курс валют: як він визначається, хто на нього впливає і на що треба орієнтуватись

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 24 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 24 вересня 2020, 11:17
Гривня знову втратила позиції на міжбанку 23 вересня 2020, 17:20
Валютний ринок: гривня продовжує дешевшати 21 вересня 2020, 17:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!