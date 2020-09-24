Шмигаль заявив, що кредити під "5-7-9%" продовжать видавати в 2021 році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма "Доступні кредити "5-7-9%" буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз.

Про це він повідомив під час зустрічі з Американською торговельною палатою (ACC)

"Програма довго набирала обертів. І зараз вона себе виправдовує. На зустрічах із бізнесом нас просять продовжити програму й для цього є об’єктивні причини. Багато хто лише у вересні отримав кредити, і мати їх на 2-3 місяці — беззмістовно.

Відповідно, ми вже заклали гроші в проект держбюджету за цим напрямком на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити, як для інвестицій та розвитку, так і для рефінансування", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

На компенсацію процентних ставок за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" у 2021 році планують витратити 2 млрд грн.