Шмигаль заявив, що кредити під "5-7-9%" продовжать видавати в 2021 році
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма "Доступні кредити "5-7-9%" буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз.
Про це він повідомив під час зустрічі з Американською торговельною палатою (ACC)
"Програма довго набирала обертів. І зараз вона себе виправдовує. На зустрічах із бізнесом нас просять продовжити програму й для цього є об’єктивні причини. Багато хто лише у вересні отримав кредити, і мати їх на 2-3 місяці — беззмістовно.
Відповідно, ми вже заклали гроші в проект держбюджету за цим напрямком на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити, як для інвестицій та розвитку, так і для рефінансування", - зазначив Шмигаль.
Нагадуємо:
На компенсацію процентних ставок за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" у 2021 році планують витратити 2 млрд грн.
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