Фонд гарантування знову спробує продати борги АвтоКрАЗу Жеваго - тепер із знижкою в 97%
Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив продаж активів банків "Дельта" та "Фінанси та кредит" на 9,44 мільярдів гривень - основну частину лоту складають права на вимоги за кредитами "АвтоКрАЗу" та "Полтавського автоагрегатного заводу" Костянтина Жеваго.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Повідомляється, що до складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебувають у заставі НБУ. Середня прострочка за кредитами – майже 5 років. За всіма кредитними договорами тривають судові провадження. Щодо 8 кредитів - кримінальні справи, 4 на опрацюванні Державної виконавчої служби.
Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна лоту – 332,25 млн грн.
Повідомляється, що пул у такому складі вже не одноразово було виставлено на торги, але досі не знайшлося покупця.
У Фонді наголошують, що йдеться про продаж саме прав вимоги за кредитами, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості, підприємства, чи майна у заставі за цими кредитами. Це означає, що при купівлі цього лоту активів інвестор отримує права кредитора за відповідними активами.
Нагадуємо:
Навесні Ппезидент Володимир Зеленський попросив генерального директора Кременчуцького автомобільного заводу передати власнику підприємства Костянтину Жеваго прохання вийти на зв’язок.
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