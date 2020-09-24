Фонд гарантування знову спробує продати борги АвтоКрАЗу Жеваго - тепер із знижкою в 97%

Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив продаж активів банків "Дельта" та "Фінанси та кредит" на 9,44 мільярдів гривень - основну частину лоту складають права на вимоги за кредитами "АвтоКрАЗу" та "Полтавського автоагрегатного заводу" Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що до складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебувають у заставі НБУ. Середня прострочка за кредитами – майже 5 років. За всіма кредитними договорами тривають судові провадження. Щодо 8 кредитів - кримінальні справи, 4 на опрацюванні Державної виконавчої служби.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна лоту – 332,25 млн грн.

Повідомляється, що пул у такому складі вже не одноразово було виставлено на торги, але досі не знайшлося покупця.

У Фонді наголошують, що йдеться про продаж саме прав вимоги за кредитами, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості, підприємства, чи майна у заставі за цими кредитами. Це означає, що при купівлі цього лоту активів інвестор отримує права кредитора за відповідними активами.

Нагадуємо:

Навесні Ппезидент Володимир Зеленський попросив генерального директора Кременчуцького автомобільного заводу передати власнику підприємства Костянтину Жеваго прохання вийти на зв’язок.