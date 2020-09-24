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Зеленський: Україна та Словаччина розуміють ризики, які несе "Північний потік-2"

Четвер, 24 вересня 2020, 14:50
 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Словаччина мають спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи і загроз, які становить проєкт "Північний потік-2".

Про це він сказав у заяві для ЗМІ після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Офіс президента.

"Приємно, що у нас спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи і є згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік – 2", несуть серйозні майбутні ризики для ЄС та його єдності", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує та дякує за ключову роль Словаччини у забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.

Нагадаємо:

Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Алексєя Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2". 

Економічна правда

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Зеленський Північний потік Словаччина

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