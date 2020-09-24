Зеленський: Україна та Словаччина розуміють ризики, які несе "Північний потік-2"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і Словаччина мають спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи і загроз, які становить проєкт "Північний потік-2".

Про це він сказав у заяві для ЗМІ після зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає Офіс президента.

"Приємно, що у нас спільне бачення щодо енергетичної безпеки Європи і є згода в тому, що такі проєкти, як "Північний потік – 2", несуть серйозні майбутні ризики для ЄС та його єдності", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує та дякує за ключову роль Словаччини у забезпеченні реверсних поставок газу в нашу країну.

Нагадаємо:

Європейський парламент затвердив резолюцію щодо отруєння Алексєя Навального і підтвердив необхідність зупинки будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Економічна правда