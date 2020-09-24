Об’єкти "Великого будівництва" в середньому готові на 80% - Мінрегіон

Згідно з моніторингом програми "Велике будівництво", який проводить Мінрегіон, за два тижні середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні зріс на 4% та складає 80%.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За типами проєктів будівельна готовність об’єктів програми "Велике будівництво" складає: школи – 87%, дитсадки – 81%, спортивна інфраструктура – 72%, інші об’єкти – 80% готовності.

Міністр відомства Олексій Чернишов наголосив, що особливу увагу потрібно приділити реалізації проєктів в сфері охорони здоров’я. Понад 200 приймальних відділень опорних лікарень мають бути завершені в цьому році.

Нагадуємо:

"Велике будівництво" - це національна програма президента та уряду, мета якого — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Проект втілюється на бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти з місцевих бюджетів, а також з коштів Covid-фонду.

В березні 2020 року уряд оголосив про старт "Великого будівництво".

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