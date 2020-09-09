Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?

"Велике будівництво" — масштабна розбудова якісної інфраструктури України. На офіційній сторінці проєкту зазначено — будівництво та відновлення 6,5 тис. км доріг, 142 шкіл, 117 дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних амбулаторій та 122 спорткомплексів по всій країні.

Масштаби вражають. Та за гучною назвою ховаються певні корупційні деталі.

Велика вартість "Великого будівництва"

Понад 100 мільярдів гривень планується витратити на відновлення доріг України у 2020 році.

Бюджет цього проєкту намагаються наповнити з коштів, виграних у судовому спорі з російською енергетичною компанією "Газпром" та зі спецфонду по боротьбі з COVID-19.

Цікаво, що зі спецфонду перейде на будівництво 35 мільярдів гривень, а це майже половина усього його бюджету.

Навіть просто аналізуючи тендери "Укравтодору" в рамках цього проєкту, можна констатувати завищеність цін на матеріали.

Для прикладу, у червні цього року були оголошені закупівлі на будівництво 30-кілометрового відрізка дороги. Його загальна заявлена вартість - 12 мільярдів гривень.

Наші колеги підрахували, що якщо відняти кошти на штучні споруди, викуп землі та інші супутні витрати, то на будівництво одного кілометра самої дороги залишається 270 мільйонів гривень.

Ціна такої ж ділянки в Польщі складає 35 мільйонів злотих або 250 мільйонів гривень. До цього слід зазначити, що в Україні значно нижча вартість робочої сили, ніж у сусідній державі.

Отже, коли нам починають показувати гарні картинки "Великого будівництва", пам'ятайте, за ними зазвичай ховається значне завищення цін та ймовірні розтрати бюджетних коштів, за які можна збудувати ще десятки кілометрів доріг.

Тендерні закупівлі для своїх

Дослідивши суми виграних тендерів окремими компаніями, можемо чітко простежити шість організацій, що входять до Національної асоціації дорожників України.

Зокрема, ТОВ "Автомагістраль-Південь", ТОВ "СУНП "Автострада", ТОВ "Техно-буд-центр", ТОВ "Онур конструкціон інтернешнл", ТОВ "Ростдорстрой" та ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" є лідерами за вартістю виграних закупівель. Чому?

Зазвичай, тендерна документація "Укравтодору" прописана так, що тільки ці компанії можуть взяти участь.

Відтак, інші організації, які готові здійснити цей ремонт, з формальних причин не можуть податися на участь у закупівлі.

Навіть коли вони подають заявку, замовник знаходить причини, щоб їх відхилити та не допустити до торгів.

Програму "Велике будівництво" координує заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Саме його можна першим побачити на відкритті нових доріг спільно з очільником "Укравтодору" — Олександром Кубраковим.

Можливо, саме цей тандем дозволяє регіональним "укравтодорівцям" нехтувати приписи АМКУ, завищувати ціни, ігнорувати виявлені порушення Держаудитслужби та в результаті організувати тендер так, щоб виграла потрібна компанія.

"Велике будівництво" навіть там, де його немає

А найцікавіше у всьому цьому проєкті, що під найменування "Велике будівництво" потрапили навіть ті об'єкти, де ремонт розпочався ще задовго до президентства Володимира Зеленського.

Наприклад, "Водна арена" в Тернополі облаштовується в межах програми "Велике будівництво". Хоча договір на виконання робіт був укладений у березні 2018 року, коли Зеленський ще не був навіть кандидатом у президенти.

Проєкт "Велике будівництво" — це хороший інструмент оновлення інфраструктури країни, при грамотному та чесному підході. Та, на жаль, його ініціатори забувають, що всі роботи ведуться виключно за кошти платників податків.

Ремонтні роботи, будівництво нових доріг, відновлення спортивних установ, шкіл та дитсадків і так мали б відбуватися.

Тому, коли результати цього проєкту намагаються використати для підтримки власного рейтингу, особливо напередодні місцевих виборів — це виглядає як мінімум дивно.