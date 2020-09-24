Тинний про Геруса: Мої колеги впевнені, що він людина "Привату" і по ньому плаче в'язниця

Один найбільших інвесторів в "зелену енергетику" Ігор Тинний вважає, що голова комітету ВР з питань енергетики і жилком послуг Андрій Герус людина "Привату" і по ньому "плаче в'язниця".

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

Тинний заявив, що Герус був одним з тих, хто вплинув на Кабмін щодо розв'язання проблеми "зелених тарифів", а глава НКРЕКУ Валерій Тарасюк повністю креатура нардепа.

"Я не детектив і не можу довести, але сотні колег по нещастю, всі ми впевнені, що він (Герус, - ЕП.) живе і багатіє з цієї історії щодня і на постійній основі.Тому що ця знижка по 1,3 млн доларів в день - нею можна поділитися з владою, з чиновниками. Для них це ключовий момент, щоб все залишалося, як є зараз.

Відповідаючи на питання як можна охарактеризувати рішення влади, прийняті за участю Геруса, Тинний відповів:

"Тюрма по ньому плаче. Можете цитувати."

Також він заявив, що Герус - людина групи "Приват" Коломойського-Боголюбова.

"Ми раз по раз даємо йому (Герусу, ЕП.) І його колегам кричущі факти корупції, пов'язані з групою" Приват ". Якщо конкретно, беремо "Запоріжжяобленерго" і просимо: "Чудак, ну хоч раз покажи свою принциповість, ось на цьому кейсі". Мовчання, як у акваріумний рибки.Тому, ні в якому разі не повірю в його незалежність від "Привата".

Мені здається, що він - їх пряме породження від і до. Це справа журналістів - стежити, де людина отримує зарплату і куди їздить за інструкціями, але всі мої колеги впевнені на 99%, що це людина "Привату", - резюмує бізнесмен.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Бізнесмен Ігор Тинний: Фірташ не такий, як Коломойський. Він щось будував

Нагадуємо:

Тинний вважає, що енергетичну галузь віддали на розграбування металургійним групам, зокерма Ігорю Коломойському, Віктору Пінчуку та їх партнерам.