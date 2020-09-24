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Енергетику віддали на розграбування Коломойському, Пінчуку і Суркісу - бізнесмен Тинний

Четвер, 24 вересня 2020, 12:47
 

Один найбільших інвесторів в "зелену енергетику" Ігор Тинний вважає, що енергетичну галузь віддали на розграбування металургійним групам, зокерма Ігорю Коломийському, Віктору Пінчуку та їх партнерам.

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

"У моєму розумінні всю енергетичну галузь на деякий період віддали на розграбування" металургам ". У них зараз якісь мега-знижки. Це, мені здається, абсолютно злочинна схема.

Феросплавним, електролітичним (металургам - ЕП). А що таке ця "зелена металургія", яку пролобіювали Віктор Пінчук з товаришами? Це точно така ж корупція.

Тинний також підтвердив, що до цього процесу причетні групи Коломойського і Пінчука та їх партнери.

"Геннадію Боголюбову, Ігорю Суркісу і всім, хто в списку партнерів. Я думаю, що зараз в середньому вони десь 1,3 млн доларів в день економлять в порівнянні з тією ціною, яку повинні були б платити", - заявив він.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Бізнесмен Ігор Тинний: Фірташ не такий, як Коломойський. Він щось будував

Економічна правда

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енергетика Коломойський Пінчук Суркіс

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