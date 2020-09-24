Спад економіки України у 3 кварталі може бути менше 7% прогнозу - заступник голови НБУ

Динаміка української економіки в останні місяці краща, ніж раніше прогнозував Національний банк, вважає заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Про це він сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Незважаючи на пандемію, економіка працює, настрої у людей такі, що вони споживають, інвестують. Тому мені здається, що у нас у третьому кварталі можуть виявитися цифри кращі, ніж ми очікували, хоча водночас ми бачимо погіршення ситуації із захворюваністю", - сказав він.

Сологуб нагадав, що в другому кварталі 2020 року Нацбанк прогнозував спад в 11%, а Держстат оцінив його в 11,4%, на третій квартал НБУ закладав уповільнення спаду до 7,4%, а загалом очікував скорочення української економіки цього року на 6%.

"На сьогодні може виявитися, що цей рік буде трохи краще попереднього прогнозу, але мені здається, що незначно. Можливо, падіння ВВП буде в районі 5%. Поки що ми ще рахуємо новий прогноз", - зазначив заступник глави центробанку.

Заступник глави Нацбанку також зазначив, що загалом розвиток ситуації в Україні в цю кризу сильно відрізняється від попередніх років: країна вперше показує приблизно середні у світі темпи спаду, тоді як раніше вона була серед головних постраждалих.

Він наголосив, що це підтверджує правильність фіскальної та монетарної політики, яка проводилася попередніми роками.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявляє, що до кінця 2020 року економічне відновлення після карантинних обмежень стане відчутним і стійким.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Аналітики повідомляють, що українська економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, після помірного падіння у II кварталі 2020 році.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.