Зеленський обіцяє, що до кінця року економічне відновлення стане відчутним

Президент Володимир Зеленський заявляє, що до кінця 2020 року економічне відновлення після карантинних обмежень стане відчутним і стійким.

Про це він повідомив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

"У другому кварталі ми мали спад економіки – як і всі інші країни. У нас було мінус 11,4% ВВП. Це час найбільших карантинних обмежень. Але вже до кінця року економічне відновлення стане відчутним і стійким.

Уже другий місяць поспіль фіксуємо зростання експорту, що є дуже хорошою ознакою. Зростають міжнародні резерви нашого Національного банку", - заявив президент.

Нагадуємо:

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Аналітики повідомляють, що українська економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, після помірного падіння у II кварталі 2020 році.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.