У 4 кварталі 2020 року гривня не повинна перевищити рівень 30 грн/долар — фінансисти

У 4 кварталі 2020 року гривня буде коливатися у вузькому діапазоні і не повинна перевищити рівень 30 грн/долар.

Про це заявили учасники круглого столу "Які ризики для гривні несуть осінь-зима 20/21", який провів онлайн "Фінансовий клуб".

"Якщо все буде добре, то курс може бути 27 грн/долар. Якщо все піде за негативним сценарієм, то я не думаю, що курс буде значно вище 29 грн/долар", - заявила начальниця управління казначейства Банку Форвард Наталія Шишацька.

"Наш базовий сценарій передбачає, що в нас не буде наступного траншу МВФ до кінця цього року. І ми очікуємо, що курс буде в діапазоні 29-30 грн/долар. Це не так вже й багато по відношенню до поточного рівня курсу", - у свою чергу підкреслив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Сергій Ніколайчук.

"Ми очікуємо погіршення умов торгівлі, зокрема розгорнеться ситуація з цінами на ринку металургійної продукції та руди. Крім того, ситуація з урожаєм зернових цього року трохи гірше, ніж в минулому. Зараз ми очікуємо врожай 70-72 млн т, а Мінекономіки прогнозує 68 млн т, що менше торішніх 75 млн т. Через це зменшиться виручка аграріїв", - пояснив він.

За його словами, на валютний курс гривні вплинуть і витрати держбюджету.

"Ми очікуємо в IV кварталі досить істотні бюджетні витрати. Враховуючи відсутність значних валютних надходжень, це буде тиснути на обмінний курс як через канал імпорту, так і канал купівлі валюти населенням і менших обсягів продажу.

Плюс невизначеність, пов'язана з місцевими виборами, невизначеність щодо подальшої долі програми МВФ. Це буде створювати негативний фон", - сказав Ніколайчук.

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Нагадаємо:

На 2021 рік український бізнес закладає курс гривні до долара на рівні 29 грн/долар, свідчить дослідження прогнозів бізнесу Global Outlook, проведене Європейською бізнес асоціацією.