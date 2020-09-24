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Шевченко запевнив, що НБУ не планує штучно стримувати укріплення гривні

Четвер, 24 вересня 2020, 09:20
 

Валютна політика НБУ не змінюється, а у разі розвороту ринку Нацбанк не має наміру штучно стримувати укріплення гривні.

Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко на зустрічі із членами Європейської Бізнес Асоціації, передає прес-служба регулятора у Facebook.

"Валютна політика не змінюється. Курс формується ринком, а ми лише згладжуємо надмірні коливання як в один, так і в інший бік. У серпні пропозиція валюти була більшою за попит. Тому курс гривні зміцнювався, а НБУ поповнював резерви. У вересні попит на валюту зріс з боку імпортерів. Це зумовило певне послаблення гривні. Для згладжування коливань НБУ відновив інтервенції з продажу валюти.

Фундаментального тиску на гривню немає. Є значна пропозиція валюти з боку експортерів. У жовтні-листопаді пропозиція валюти ймовірно зросте завдяки продажам аграріїв. У разі розвороту ринку НБУ не має наміру штучно стримувати укріплення гривні", - запевнили в НБУ.

Нагадаємо:

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

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гривня НБУ Кирило Шевченко

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