Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 вересня на рівні 28,19 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,96 грн (на 23 вересня - 33,12 гривні).
Нагадуємо:
23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,22 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 вересня на рівні 28,21 гривні - це цьогорічний мінімум для гривні.
23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,24 гривні.
Економічна правда
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