Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 24 вересня на рівні 28,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,96 грн (на 23 вересня - 33,12 гривні).

Нагадуємо:

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,22 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 вересня на рівні 28,21 гривні - це цьогорічний мінімум для гривні.

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22 - 28,24 гривні.

Економічна правда