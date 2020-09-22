Офіційний курс гривні оновив цьогорічний мінімум
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 вересня на рівні 28,21 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,12 грн (на 22 вересня - 33,20 гривні).
Зазначимо, що до цього найнижчий курс гривні у 2020 році було зафіксовано днем раніше - 28,20 грн за долар.
Нагадуємо:
22 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
22 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,22 гривні.
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Економічна правда
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