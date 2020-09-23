Закон про електронну торгівлю ліками передали на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Зазначається, що закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.
Нагадаємо:
Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.
У пояснювальній записці йдеться, що закон має регулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками і забезпечити захист покупців від ризиків купити неякісні чи фальсифіковані засоби.
Зокрема, щоб торгувати ліками онлайн, суб'єкту господарювання потрібна:
- ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
- наявність сайту аптеки, де є дані про ліцензію, логотип, назву й можливість надавати консультації фармацевта;
- наявність власної служби доставки або договори з поштовими операторами.
При цьому, дозвіл поширюється лише на роздрібну торгівлю ліками, а не оптову. Ліки за рецептом продаватимуть лише тоді, коли покупець має електронний рецепт.
Водночас закон передбачає заборону онлайн-торгівлі:
- медикаментами з наркотичним складом, психотропними речовинами й прекурсорами;
- сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними ліками, які заборонено для продажу і у звичайних аптеках.
Економічна правда
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