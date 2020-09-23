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Закон про електронну торгівлю ліками передали на підпис Зеленському

Середа, 23 вересня 2020, 18:45
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначається, що закон передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

У пояснювальній записці йдеться, що закон має регулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками і забезпечити захист покупців від ризиків купити неякісні чи фальсифіковані засоби.

Зокрема, щоб торгувати ліками онлайн, суб'єкту господарювання потрібна:

  • ліцензія на роздрібну торгівлю лікарськими засобами;
  • наявність сайту аптеки, де є дані про ліцензію, логотип, назву й можливість надавати консультації фармацевта;
  • наявність власної служби доставки або договори з поштовими операторами.

При цьому, дозвіл поширюється лише на роздрібну торгівлю ліками, а не оптову. Ліки за рецептом продаватимуть лише тоді, коли покупець має електронний рецепт.

Водночас закон передбачає заборону онлайн-торгівлі:

  • медикаментами з наркотичним складом, психотропними речовинами й прекурсорами;
  • сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними ліками, які заборонено для продажу і у звичайних аптеках.

Економічна правда

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ліки законодавство

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