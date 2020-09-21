Найбільший у РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустив продажі в Україні

Найбільший російський онлайн-ритейлер Wildberries відкрив інтернет-магазин на території України.

Про це повідомляє Інтерфакс

Покупці можуть замовити товари в інтернет-магазині wildberries.ua, а також через мобільний застосунок на iOS, ідеться в повідомленні компанії. Найближчим часом також почне працювати програма на Android.

Отже, на сьогодні Wildberries працює у восьми країнах: Росії, Україні, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизстані. Продаж у Польщі ритейлер запустив у січні 2020 року, в Словаччині - у травні.

У червні гендиректор і власник Wildberries Тетяна Бакальчук зазначала, що у 2020 році компанія може запустити продаж іще в 10 країнах. У планах ритейлера на найближчі п'ять років - збільшити оборот за межами РФ до 200 млрд рублів.

"Відкриття інтернет-магазину на території України стало наступним кроком у реалізації нашої міжнародної стратегії. Наші покупці отримають доступ до широкого асортименту товарів від десятків тисяч брендів.

Ми бачимо високий потенціал для розвитку на території країни: її жителі дедалі частіше роблять покупки в інтернет-магазинах, а темпи зростання e-commerce продовжують зростати", - зазначив директор з розвитку Wildberries В'ячеслав Іващенко, слова якого наводяться в повідомленні.

Покупцям на території України доступні 3 млн найменувань товарів від 32 тис. брендів: одяг, взуття і аксесуари, іграшки, товари для спорту, канцтовари, зоотовари, а також товари для дому та дачі. В майбутньому компанія планує розширити асортимент.

Доставка товарів в Україні здійснюватиметься за допомогою логістичних партнерів. Клієнти інтернет-магазину зможуть отримати свої замовлення у 8 тис. партнерських точках видачі або за допомогою кур'єрської доставки додому.

Довідково. Wildberries - найбільший онлайн-ритейлер РФ. Асортимент майданчика налічує понад 5 млн SKU: це одяг, взуття, аксесуари, б'юті-товари, дитячі товари, техніка й електроніка, товари для дому, ювелірні прикраси, продукти харчування, книжки, цифрові товари тощо. У II кварталі 2020 року оборот Wildberries зріс у 2,2 разу порівняно з показником за II квартал 2019 року, до 103,4 млрд рублів.