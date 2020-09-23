Курс валют на 23 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

23 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,17 - 28,19 гривні;

Євро – 32,92 - 32,94 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,10 – 28,29 гривні. Євро купують по 32,73 гривні, продають по 33,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,16 - 28,24 гривні, євро - 32,90 - 33,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 23 вересня на рівні 28,21 гривні - це цьогорічний мінімум для гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,12 грн (на 22 вересня - 33,20 гривні).

Економічна правда