Впаде не так сильно: Аналітики покращили прогноз для української економіки

Українська економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, після помірного падіння у II кварталі 2020 році.

Про це йдеться у звіті головного економіста інвестиційної компанії Dragon Capital Олени Білан.

"Більш швидке, ніж очікувалося, відновлення економіки було викликане двома факторами. По-перше, стрімке відновлення зовнішнього попиту сприятливо відбилося на експортно-орієнтованих галузях України, таких як металургія, і дозволило сталеливарним заводам наростити обсяги виробництва до рівня початку року після падіння в березні-квітні.

По-друге, доходи населення постраждали від карантинних обмежень помірніше, ніж ми прогнозували, що підштовхнуло зростання в роздрібній торгівлі та інших секторах, орієнтованих на внутрішній попит", - йдеться у звіті.

"З огляду на V-подібну динаміку в більшості секторів у лютому-липні, ми поліпшили прогноз реального ВВП на 2020 рік до -5,5% р/р, в порівнянні з -7,2% раніше. Оновлений прогноз передбачає, що на тлі поширення COVID-19 темпи відновлення економіки сповільняться в найближчі місяці, а в IV кварталі відбудеться незначний спад економічної активності", - вважає Білан.

У Dragon Capital вважають, що повторне введення жорсткого загальнонаціонального карантину малоймовірно, незважаючи на зростання захворюваності.

"Швидше за все, влада буде дотримуватися адаптивного карантину, намагаючись обмежити його негативний вплив на економіку", - заявили в інвесткомпанії.

Економісти очікують, що зростання української економіки продовжиться в 2021 році на тлі відновлення світової економіки, в той час як внутрішня економічна політика стає більш проциклічною - її фокус зміщується на короткострокові вигоди від економічного зростання за рахунок стабільності і стійкості до зовнішніх шоків в середньостроковій перспективі.

"Поданий до парламенту бюджет з плановим дефіцитом 6% ВВП вказує на відсутність у влади апетиту до суттєвого скорочення дефіциту та покращення стану державних фінансів, як сталося під час попередньої кризи 2014-15 років. Також викликає питання можливість залучити достатні обсяги фінансування дефіциту без суттєвого підвищення ставок", - йдеться у звіті.

"З огляду на це ми очікуємо, що економіка України зможе повернутися до докризового рівня вже до кінця 2021 року, а не в 2022 році, як очікувалось раніше, а річне зростання ВВП становитиме 4% р/р. Це трохи менше, ніж наш попередній прогноз 4,3%, незважаючи на більш помірне падіння в цьому році", - повідомил в компанії.

Базовий макроекономічний сценарій Dragon Capital передбачає, що влада "спробує докласти достатньо зусиль", щоб отримати транш від МВФ до кінця року.

"Але ризики нереалізації цього сценарію високі. У той час як невизначеність з приводу подальшої політики НБУ почала розсіюватися, з'явилися питання, пов'язані з інституційною незалежністю антикорупційних органів, НАБУ і САП, які були створені за підтримки МВФ та інших західних партнерів. Крім того, запланований дефіцит бюджету в 2021 році та різке підвищення мінімальної зарплати навряд чи викличе схвалення МВФ", - заявили експерти.

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Нагадуємо:

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.

Економічна правда