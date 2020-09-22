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Марченко сподівається, що рівень держборгу у 2021 році скоротиться на 3%

Вівторок, 22 вересня 2020, 15:35
 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що рівень державного боргу у наступному році скоротиться на 3%.

Про це він заявив на програмі "Свобода слова" на ICTV.

"У наступному році ми зможемо здійснити запозичення не створюючи додаткового тиску на нашу макростабільність. Більш того є впевненість, що наш рівень боргу скоротиться на 3%

Ми не збираємося запозичувати дорогу, ми сподіваємося нашу криву дохідності вирівнювати таким чином щоб запозичувати довше, дешевше і скорочувати боргове навантаження", - заявив міністр.

Нагадуємо:

Значний дефіцит держбюджету, запланований на 2021 рік (6% ВВП), призведе до подальшого збільшення потреб у залученні боргового фінансування - протягом 2021 року Мінфіну потрібно буде залучити 702 млрд грн, аби профінансувати дефіцит, та погасити старі борги.

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Економічна правда
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