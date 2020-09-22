"Укрпошта" планує замовити послуги аудиту за 2020-2022 роки за 25 мільйонів

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оголосив тендер на проведення аудиту фінзвітності компанії за 2020, 2021 і 2022 роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані системи електронних торгів ProZorro.

Зазначається, що кінцевий термін подачі пропозицій - 22 жовтня, дата проведення аукціону - 27 листопада цього року.

При цьому, сума тендерного забезпечення - 500 тисяч гривень, мінімальний крок зниження ціни 125 тис грн (0,5%).

Відповідно до даних у ProZorro, "Укрпошта", зокрема, планує закупити: аудиторські послуги з оглядової перевірки скороченої проміжної фінансової звітності за шість місяців станом на 30 червня 2021 і 2022 років, підготовленої відповідно до міжнародного стандарту бухгалтерського обліку; послуги з аудиту фінансової звітності за 2020, 2021 і 2022 роки включно відповідно до міжнародних стандартів фінзвітності.

Також компанія планує закупити надання звітів по оглядовій перевірці проміжної фінансової звітності за МСБО, а також надання аудиторських висновків щодо узагальнених фінансових звітів за МСФЗ.

Крім цього, аудитор повинен буде надавати консультаційну допомогу у вигляді письмових або усних методологічних консультацій, проведення презентацій, семінарів з питань застосування МСФЗ.

Нагадаємо:

На закупівлях у ProZorro "Укрпошта" за 4 роки зекономила 1 млрд грн.