Зеленський підписав закон про державні портфельні гарантії
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо надання державних гарантій на портфельній основі та фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом.
Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.
Документ спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих та середніх підприємств.
Згідно із законом, у поточному році держава може надати портфельні гарантії в обсязі до 5 млрд грн. Для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються українським мікропідприємствам та МСБ, у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов’язань за портфелем кредитів та 80% за кожним окремим кредитом, необхідне рішення Кабміну, погоджене з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
Надання таких гарантій оформлюється у вигляді договору між Міністерством фінансів і банком-кредитором.
Крім того, закон передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом, що дасть змогу реалізувати ініціативи президента щодо доступного іпотечного кредитування.
Нагадаємо:
3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.
Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.
Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".
"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.
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Економічна правда
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