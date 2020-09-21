Airbus представили концепцію літаків з нульовими викидами вуглекислого газу

Airbus

Airbus представив три концепції літаків майбутнього, які під час польоту не викидатимуть вуглекислий газ.

Про це повідомляє avianews.com

Домогтися цього компанія має намір переходом на водень як основне паливо.

Перші два літаки схожі на існуючі авіалайнери. Один з них буде працювати на реактивних двигунах і зможе перевозити 120-200 пасажирів на 3700 км.

Водень у рідкому вигляді передбачається перевозити в хвості за перегородкою, яка забезпечує герметизацію салону.

Прототипом другого авіалайнеру стануть існуючі регіональні турбогвинтові літаки. У Airbus припускають, що повітряне судно такого типу зможе літати на відстань до 1800 км і перевозити до 100 пасажирів.

Третя концепція "літаючого крила" є новою для цивільної авіації і ніде зараз не використовується для комерційних перевезень.

Передбачається, що весь фюзеляж буде являти собою крило, всередині якого розмістяться салон на 200 пасажирів і паливні баки.

У Airbus підкреслюють, що така концепція дозволяє опрацьовувати різні компонування салону і розташування паливних баків.

Представлені концепції є відправною точкою для проведення подальших досліджень по створенню літака, який не викидає вуглекислий газ.

Саме тому фінальна версія авіалайнерів у разі, якщо проект стане реальністю, може значно відрізнятися від концепцій.

У Airbus розраховують, що в комерційну експлуатацію водневі літаки надійдуть в 2035 році, проте визнають - їх використання потребують внесення суттєвих змін до інфраструктури аеропортів.

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