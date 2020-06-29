Всі розділи
Укр / Рус

Airbus скоротить поставки на 40% і звільнить тисячі співробітників

Понеділок, 29 червня 2020, 13:04
 

Європейський авіаконцерн Airbus SE скоротить обсяги своїх поставок і продукції на 40 відсотків протягом дворічного періоду і звільнить тисячі співробітників в умовах серйозного спаду виробництва через пандемію.

Про це повідомляє DW з посиланням на інтерв'ю гендиректора компанії Гійома Форі газеті Die Welt.

"Ми не можемо діяти у відриві від розвитку ситуації з авіакомпаніями", - підкреслив він.

На даний момент багато вироблених моделей літаків ще не поставлені, оскільки експлуатанти повітряних суден не приймають їх через кризу.

Форі уточнив, що всі представники модельного ряду як і раніше будуть збиратися, хоча "і в повільнішому темпі". Що стосується найпопулярнішої серії A320, то її планують випускати не більше 40 лайнерів на місяць.

За оцінками гендиректора, про стабілізацію ситуації можна буде говорити лише в кінці 2021 року.Точне число робочих місць, які будуть скорочені, Фори не назвав, воно стане відомо до кінця липня.

У зв'язку з пандемією Airbus в першому кварталі цього року зазнав втрат в 481 млн євро. 2019 рік також обернувся для концерну збитками, однак вони були пов'язані з виплатами в рамках корупційного скандалу.

Airbus SE уклав із владою Франції, Великобританії і США мирову угоду про рекордний штраф в розмірі майже 3,6 млрд євро. Більшу частину цієї суми - 2,1 млрд євро - отримала Франція, ще 984 млн євро - Великобританія і 535 млн євро - США. В рамках домовленостей було укладено угоду про відстрочення судового переслідування.

Як вказали в британській Службі по боротьбі з великими фінансовими махінаціями (SFO), рішення про виплати було прийнято через майже чотири роки після того, як відомство почало розслідування за підозрою у використанні європейським концерном корупційних схем при продажу літаків ряду країн.

За даними Лондона, Airbus задіяв зовнішніх консультантів для підкупу клієнтів, щоб ті купували її цивільні і військові літаки. Йшлося про підрозділи корпорації в Шрі-Ланці, Малайзії, Індонезії, Гані і на Тайвані.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Airbus авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Boeing перестав бути найбільшим постачальником літаків 2 січня 2020, 16:28
Airbus хоче поліпшити економічність літаків на досвіді гусей 22 листопада 2019, 16:20
Airbus планує відкрити представництво в Україні — Аваков 4 листопада 2019, 20:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!