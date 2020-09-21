Позов Фірсова: Суд відкрив справу щодо призначення голови Держекоінспекції

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження в адмінсправі за позовом екснардепа та колишнього голови Держекоінспекції Єгора Фірсова до Кабміну щодо призначення його наступника.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Фірсов просить суд скасувати розпорядження уряду про призначення Андрія Мальованого головою Державної екологічної інспекції.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 13 жовтня 2020 року.

Нагадуємо:

Фірсова призначили тимчасовим главою Державної екологічної інспекції у листопаді 2019 року.

13 травня 2020 року Фірсов заявив, що Кабмін звільнив його з посади, і що причини такого рішення він не знає.

Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з прем'єром у мене не було.

Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується. І судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій "порєшать і офіційно прибрати приставку т.в.о.", але таких переговірників я посилав куди подалі", - писав він у Facebook.

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Економічна правда





