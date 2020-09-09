Ексголова Держекоінспекції Фірсов хоче оскаржити призначення свого наступника 

Ексочільник Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов подав позов до Окружного адмінсуда Києва щодо скасування розпорядження уряду про призначення Андрія Мальованого на посаду голови цього відомства.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Повідомляється, що на думку позивача оскаржуване розпорядження, порушує його права та є незаконним.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадуємо:

Фірсова призначили тимчасовим главою Державної екологічної інспекції у листопаді 2019 року.

13 травня 2020 року Фірсов заявив, що Кабмін звільнив його з посади, і що причини такого рішення він не знає.

Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з прем'єром у мене не було.

Але я, звичайно, знав, що таке рішення готується. І судячи з того, яка політична картина вимальовується, моє звільнення було тільки питанням часу. Останніми днями було багато пропозицій "порєшать і офіційно прибрати приставку т.в.о.", але таких переговірників я посилав куди подалі", - писав він у Facebook.

Читайте також: Ексглава Держекоінспекції Єгор Фірсов: Моє звільнення – "ответка" промислового лобі за штрафи

Економічна правда