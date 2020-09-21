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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Понеділок, 21 вересня 2020, 13:58
 

21 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:35 встановились на рівні 28,20 - 28,22 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,20 - 28,22 гривні;

Євро – 33,23 - 33,25 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,29 гривні. Євро купують по 32,98 гривні, продають по 33,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,23 гривні, євро - 33,11 - 33,25 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 28,14 - 28,20 гривні, євро - 33,16 - 33,27 гривні.

Нагадаємо:

21 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,17 - 28,19 гривні.

Економічна правда

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