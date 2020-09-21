МОЗ протягом 3 років розроблятиме відпуск електронних рецептів

МОЗ створило робочу групу з впровадження електронного рецепта на лікарські засоби, із 2021 року планують відпуск за електронним рецептом наркотичних препаратів та інсулінів, з 2023 року - інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ.

Про це на брифінгу 20 вересня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Урядовий портал".

"У планах роботи по даному напряму відпуск за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів – 2021 рік; антибіотиків – 2022 рік; інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ, - починаючи з 2023 року", - зазначив Степанов.

За його словами, така ініціатива була запроваджена через неконтрольований відпуск в Україні рецептурних лікарських засобів з аптек, що призводить до поширення самолікування, і як наслідок - погіршення здоров'я населення.

"Ця проблема полягає не лише в недобросовісному виконанні аптечними закладами ліцензійних вимог (відпуск рецептурних ліків з аптек без рецепта лікаря), а й в небажанні деяких лікарів виписувати рецепти, як того вимагають відповідні правила.

Це, у свою чергу, призводить до перекладання відповідальності за призначення ліків з лікарів на провізорів та знижує доступність лікарських засобів для населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Економічна правда