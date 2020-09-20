З квітня "Укрпошта" доставила 115 тисяч посилок з ліками

За неповні 6 місяців "Укрпошта" виконала близько 115 тисяч замовлень із доставки ліків, найбільшу кількість медикаментів надіслали у липні - майже 30 тисяч посилок.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що "Укрпошта" запровадила сервіс із доставки медикаментів у квітні цього року.

Лідери за об'ємами доставки у розрізі регіонів - Хмельницька, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Рівненська та Львівська області.

"Укрпошта продовжує дивувати та запроваджувати зручні та сучасні сервіси для наших громадян. Лише за неповні пів року роботи послуги з доставки ліків у відділення або додому, українці замовили близько 115 посилок. Щоденна кількість відправок за цей період зросла більше ніж у 2 рази. У середньому Укрпошта здійснює доставку близько 1000 посилок з медикаментами на день", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За інформацією партнерських мереж аптек, найпопулярнішими медикаментами для доставки через "Укрпошту" стали препарати для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань, заспокійливі, а також парацетамол.

У липні-вересні до цього переліку додалися гормональні медикаменти, препарати для лікування шлунково-кишкового тракту та противірусні, що обумовлено початком осіннього сезону.

"Загалом 34% посилок із ліками ми доставили у міста, а 66% - в села та райцентри. Для більшості із віддалених населених пунктів Укрпошта - єдина можливість отримати ліки та ще й за вигідними цінами, які пропонують наші партнерські аптечні мережі.

Національний поштовий оператор має майже 11 тис. відділень, які покривають усю території країни, а отже, із запуском послуги - 100% населення отримали можливість придбати ліки за вигідними цінами із доставкою додому", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Повідомляється, що зараз "Укрпошта" співпрацює з 50 аптечними мережами та сервісами.

Нагадаємо:

Кабмін 23 березня схвалив постанову, згідно з якою "Укрпошті" на рівні з іншими операторами поштового зв'язку дозволено доставляти лікарські засоби та супутні товари.

Виключення - ліки, що потребують особливих умов зберігання або є в переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи є сильнодійними та отруйними лікарськими засобами.

Верховна Рада на засіданні 17 вересня ухвалила в цілому законопроєкт № 3615-1, який регулює електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

Економічна правда