Шевченко заявив, що розвороту на 180 градусів у політиці НБУ не буде

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що сьогодні "підконтрольність Нацбанку будь-кому неможлива" і ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у Facebook.

"Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні заявили, що наша країна "має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності Національного банку". Я дуже шаную погляди та застереження поважних послів і маю запевнити всіх вас, що незалежності НБУ нічого не загрожує.

Ми чітко усвідомлюємо засади цієї незалежності та той довгий шлях, за який центробанк отримав рівновіддаленість від усіх гілок влади для ухвалення професійних зважених рішень у монетарній і макропруденційній політиках. На сьогодні нам ніхто не може диктувати, який встановлювати курс гривні чи облікову ставку", - підкреслив Шевченко.

"Сьогодні підконтрольність НБУ будь-кому просто неможлива. Всі важливі рішення ухвалюються колегіально після всебічного обговорення їхнього впливу як на банківську систему зокрема, так і економіку загалом. Ми постійно зустрічаємося керівним складом з представниками інших державних органів на засіданнях Ради фінансової стабільності і підтримуємо конструктивний діалог", - додав він.

Голова НБУ запевнив, що розвороту на 180 градусів у політиці регулятора не буде.

"Національний банк був і залишається технократичним інститутом. Ми покликані забезпечувати фінансову та цінову стабільність, а також сприяти економічному розвитку. Це – наш мандат, він незмінний. Як і незмінне наше прагнення до збереження послідовності політики центробанку", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо:

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк продовжуватиме послідовну монетарну політику та політику гнучкого обмінного курсу.

Економічна правда