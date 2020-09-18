НБУ перевірятиме учасників платіжного ринку дистанційно

Нацбанк здійснюватиме дистанційні безвиїзні перевірки для контролю за дотриманням вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів платіжними організаціями.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 11 вересня 2020 року №134 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об’єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні", яка набирає чинності з 18 вересня 2020 року.

"У зв'язку з карантинними заходами Національний банк призупинив проведення планових перевірок об’єктів оверсайта. Водночас центральний банк навіть в умовах уведення обмежувальних заходів має здійснювати безперервний оверсайт за учасниками платіжного ринку.

Тож на період карантину або інших обмежувальних заходів регулятор передбачив можливість: здійснювати перевірки об’єктів оверсайта, уключених до плану проведення перевірок, у безвиїзній формі; корегувати план проведення перевірок, ураховуючи фактичні можливості їх проведення з огляду на обмежувальні заходи", - заявили в регуляторі.

Нагадаємо:

Нацбанк планує ввести дистанційний підхід до інспекційних перевірок у банках - наразі виїзна інспекційна перевірка проводиться безпосередньо в банку.

Економічна правда