Новий голова УЗ заявив, що від нього в уряді очікують економічного "дива"

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що від нього у Мінінфраструктури очікують виведення компанії на прибутковість у максимально стислі терміни.

Про це він сказав на онлайн-конференції Європейської Бізнес Асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, від нього очікують економічного "дива".



"Такі простенькі цілі та вимоги - здійснити диво і в найкоротші терміни - до нового року - вивести УЗ у прибуткову організацію", - зазначив Жмак.



Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслив, що новий керівник УЗ також має розібратися з трудовими процесами на підприємстві.



"І відмовитися від чотириденного робочого тижня для персоналу. Ця проблема, швидше, більш чутлива не для бізнесу, а для людей", - заявив міністр.



Зазначимо, що "Укрзалізниця" з липня 2020 року перевела на чотириденний робочий тиждень частину штату.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що вже три тижні працює без підписаного контракту.