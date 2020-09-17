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Новий голова УЗ заявив, що вже три тижні працює без контракту

Четвер, 17 вересня 2020, 15:29
 

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що вже три тижні працює без підписаного контракту.

Про це він сказав на онлайн-конференції Європейської Бізнес Асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нині я поки що працюю один. Члени моєї команди працюють скоріше на волонтерських засадах, так само, як і я. У мене немає ще навіть трудового контракту. Три тижні я на волонтерських засадах", - підкреслив Жмак.

Він додав, що з командою у нього теж є певні труднощі, оскільки призначення членів правління - складний процес.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Володимир Жмак – був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

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