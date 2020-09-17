Новий голова УЗ заявив, що вже три тижні працює без контракту

Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що вже три тижні працює без підписаного контракту.

Про це він сказав на онлайн-конференції Європейської Бізнес Асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нині я поки що працюю один. Члени моєї команди працюють скоріше на волонтерських засадах, так само, як і я. У мене немає ще навіть трудового контракту. Три тижні я на волонтерських засадах", - підкреслив Жмак.

Він додав, що з командою у нього теж є певні труднощі, оскільки призначення членів правління - складний процес.

Нагадаємо:

26 серпня Кабмін призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Володимир Жмак – був членом наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.