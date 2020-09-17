Трамп незадоволений умовами угоди з продажу TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив в ході брифінгу, що незадоволений умовами угоди між ByteDance і Oracle, за якими контрольна частка в TikTok збережеться у ByteDance.

Про це повідомляють Ведомости.

"Це ми ще з'ясуємо (умови угоди). Ми розглядаємо це з точки зору ByteDance. Нам це не подобається. Я маю на увазі, просто концептуально, я можу сказати вам, що мені це не подобається. Мені про це ще не говорили. Про це вже повідомлялося, але мені про це не говорили.

Це може бути дуже точний звіт для різноманітності. Так що якщо це так, то мені це не подобається - припускаючи, що ByteDance - це Китай, а я думаю, що це, ймовірно, так ", - сказав Трамп.

Президент США зазначив, що угода повинна стосуватися 100% акцій TikTok.

Він також заявив, що ще не бачив контракт і не готовий нічого підписувати,поки не побачить його.

Трамп висловив здивування, що за законом компанія не може направити уряду США більшу частину грошей за схвалення угоди, тому що раніше не було такого прецеденту.

ByteDance запропонувала Oracle стати технологічним партнером і взяти на себе управління даними користувачів TikTok з США. Крім того, Oracle також обговорює придбання частки в американських активах сервісу.

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Нагадаємо:

7 серпня президент США підписав два укази, які забороняють громадянам США укладати угоди і здійснювати транзакції з китайськими компаніями ByteDance і Tencent, а також з їх дочірніми структурами. Ці компанії володіють TikTok і WeChat.