У Раді не підтримали зміни до бюджету-2020 щодо держгарантій

Верховна Рада на засіданні 16 вересня відхилила урядовий законопроєкт про внесення змін до закону "Про держбюджет на 2020 рік" щодо розширення напрямів надання держгарантій.

За прийняття законопроєкту №2960 за основу проголосували лише 189 нардепів, передає FinClub.

Крім цього, нардепи не змогли відправити проєкт на повторне перше читання та на доопрацювання. Після цього спікер оголосив, що законопроєкт відхилений.

Законопроєктом передбачалось розширення напряму надання держгарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання держсектору, спричинені запровадженням карантинних обмежень.

"Очікувалося, що схвалення законопроєкту №3960 дозволить залучити кредити міжнародних фінансових організацій та/або державних банків на поповнення обігового капіталу суб’єктами господарювання держсектору економіки, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або передачі електроенергії в Україні, зокрема кредит ЄБРР для реалізації проєкту "Солідарна підтримка Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

3 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі.

Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кількох кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.

Передбачається, що державні гарантії на портфельній основі надаватимуться в межах 3% від планових доходів загального фонду держбюджету або близько 30 млрд грн. З них левова частка дістанеться "Укратодору".

"МСБ готові гарантувати близько 5 млрд грн, враховуючи певні обмеження. Буде вибірка чи ні – треба дивитися. Це новий інструмент, ми запускаємо його фактично "з коліс" за два місяці від ідеї до реалізації", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко.

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Економічна правда