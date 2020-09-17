Компанія, яка викупила "Київпассервіс" модернізує Центральний автовокзал та побудує готель

ТОВ "Бастіон-груп", яке викупило ДП "Київпассервіс" в травні 2020 року, має намір почати глобальну модернізацію столичних і обласних автовокзалів.

Про це повідомили в "Київпастрансі", передає Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні з посиланням на директора по маркетингу підприємства Дмитра Ожигова, першим в черзі на модернізацію стоїть Центральний автовокзал Києва.

"Вже отримані всі юридичні дозволи і документи на модернізацію Центрального автовокзалу Києва, готовий його план і дизайн, які будуть представлені найближчим часом", - повідомив Ожигова.

Приватний інвестор планує створити міжнародний транспортний хаб на базі Центрального автовокзалу Києва.У новому автовокзалі планується розмістити фуд-корти, інформаційні табло по всій території автовокзалу, зони відпочинку, а також медичний кабінет для допомоги пасажирам і проходження водіями автобусів передрейсового огляду.

У новому проекті автовокзалу враховані всі вимоги щодо використання інфраструктури пасажирами з обмеженими можливостями.

Надалі передбачається будівництво сучасного готелю для очікування рейсів або ночівлі на території автовокзалу.

В "Київпассервіс" підкреслили, що в даний час більше 70% всіх міжобласних, міжміських, міжнародних автобусних перевезень - нелегальні.

На думку Ожигова, майбутнє автоперевезень - за сучасними автовокзалами, де є кондиціювання, зручні зони відпочинку, кімнати для матері і дитини, і звідки відправляються перевірені транспортні засоби.

При цьому нелегальні парковки з відсутністю будь-яких умов для очікування, "більше нагадують середньовічні базари", повинні відійти в минуле.

Як повідомлялося, проект Генерального плану Києва передбачає будівництво двох нових автовокзалів на виїздах з Києва, а також припинення експлуатації Центрального автовокзалу, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Нагадуємо:

Завершився аукціон з продажу "Київпассервіс", у складі якого центральний автовокзал Києва та 5 автостанцій міста і 18 області, ціна продажу підприємства становила 230,89 мільйона гривень.