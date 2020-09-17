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Укр / Рус

У Зеленського хочуть виділити 2 мільярда на будівництво аеропорту в Дніпрі

Четвер, 17 вересня 2020, 09:52
 

Офіс президента вважає, що необхідні для будівництва аеропорту в Дніпрі 2 мільярда гривень мають бути закладені у держбюджеті на 2021-й рік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Вже скоро побачите нову злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 кілометра, яка буде оснащена сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. 

Необхідне фінансування для реалізації проекту в обсязі 2 млрд грн має буде відображено в державному бюджеті наступного року", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що паралельно розпочато будівництво нового пасажирського та VIP-терміналів за кошти приватного інвестора, а також оголошено тендер на відбір генпідрядника спорудження нового аеродромного комплексу.

Нагадуємо:

Напередодні у Дніпрі розпочали будівництво нового аеродромного комплексу, очікувана вартість проєкту становить 5,7 мільярда гривень.

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Економічна правда
Укр / Рус
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