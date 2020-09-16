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Гривня подешевшала до мінімумів з березня

Середа, 16 вересня 2020, 18:20
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 17 вересня на рівні 28,12 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,39 грн (на 16 вересня - 33,34 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Найнижчий курс гривні у 2020 році був зафіксований 30 березня - 28,18 грн за долар.

Нагадуємо:

16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,09 - 28,11 гривні.

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,04 - 28,06 гривні.

Економічна правда

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