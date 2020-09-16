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Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

Середа, 16 вересня 2020, 17:15
 

16 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,04 - 28,06 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,04 - 28,06 гривні;

Євро – 33,21 - 33,33 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,97 – 28,18 гривні. Євро купують по 32,86 гривні, продають по 33,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,07 - 28,10 гривні, євро - 33,12 - 33,23 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 28,05 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,34 грн (на 15 вересня - 33,25 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

16 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,09 - 28,11 гривні.

Економічна правда

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