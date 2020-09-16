Більше 40% малих підприємців не готові до посилення карантину – опитування ЄБА

42% опитаних представників малого та мікробізнесу - учасників проєкту Unlimit Ukraine - заявили, що не готові до відновлення жорсткого карантину.

Про це свідчать результати експрес-опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед представників малого та мікробізнесу - учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Зокрема, 29% підприємців стверджують, що готові до погіршення ситуації, інші 29% вагаються щодо своєї реакції на розвиток такого сценарію.

"У випадку другої хвилі коронавірусу та, відповідно, посилення державою карантинних обмежень, більшості малих підприємців доведеться закривати бізнес або скорочувати його масштаби, а також звертатися до держави за допомогою. У цьому контексті надзвичайно актуальним є спрощений доступ бізнесу до доступного кредитного ресурсу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для стимулювання розвитку малого та мікробізнесу, зокрема, спрощення доступу до кредитування, на початку лютого 2020 року була запущена державна кредитна програма "Доступні кредити 5-7-9%"

"Майже кожному четвертому опитаному нами підприємцю відмовили в участі у програмі, таких виявилося 27%. В свою чергу, вдалося отримати кредит тільки 11% опитаних, а 10% все ще очікують рішення по їхній заявці. Ще 25% тільки планують подаватися на участь в програмі, 16% - не планують через невідповідність критеріям, а 11% - через відсутність зацікавленості", - заявили в Асоціації.

При цьому 89% підприємців зверталися до державного банку, і тільки 11% - до комерційних. Серед виданих кредитів переважають невеликі суми. Зокрема, 50% ФОПів вдалося отримати до 500 тисяч кредиту, 20% - від 500 тисяч до 1 млн грн, 17% - від 1 млн до 3 млн і ще 13% отримали кредит на суму, що перевищує 3 млн грн.

Топ-3 цілі, на які підприємці планують витратити кредитні кошти, отримані за програмою "Доступні кредити 5-7-9%":

Придбання та/або модернізація основних засобів виробництва;

Фінансування оборотного капіталу в межах інвестиційного проєкту;

Поповнення обігових коштів для покриття постійних витрат (оренда, заробітна плата працівникам, страхові платежі, тощо).

Протягом періоду участі у програмі у більшості компаній не змінився штат працівників - про це повідомили 59%, і тільки 18% бізнесів створили два або більше робочих місця.

Підприємці, яким не вдалося взяти участь у програмі, повідомляють про такі найбільш поширені причини: по-перше, складна бюрократична процедура отримання, по-друге, недостатня кредитоспроможність для отримання допомоги, і по-третє, невідповідність певним критеріям для отримання допомоги.

Довідка:

Опитування проводилось з 31 серпня до 15 вересня 2020 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 62 підприємці - представники малого та середнього бізнесу.

Unlimit Ukraine - платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі Європейської Бізнес Асоціації. Проєкт надає комплексну підтримку для малого та мікробізнесу через освітні заходи і консультації, участь у спецпроєктах, діагностику проблем бізнесу й обговорення актуальних для нього питань. Учасником проєкту може стати малий і мікробізнес із формою власності ФОП без обмеження видів діяльності. Сьогодні проєкт налічує 1 865 учасників.

Нагадаємо:

Кабмін не розглядатиме впровадження жорстких обмежувальних заходів у випадку другої хвилі поширення коронавірусу, натомість покладатиметься на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Економічна правда