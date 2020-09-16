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Верховна Рада призначила ексрегіонала Горбаля членом Ради НБУ

Середа, 16 вересня 2020, 12:10
 

Верховна Рада на засіданні 16 вересня прийняла проєкт постанови № 4077 "Про зміни у складі Ради Національного банку України", призначивши членом Ради НБУ екс-співвласника "Укргазбанку" Василя Горбаля.

Документ підтримали 249 нардепів.

Відповідно до тексту постанови, нардепи звільнили Віру Ричаківську з посади члена Ради Нацбанку через закінчення її повноважень.

Замість Ричаківської депутати призначили членом Ради НБУ Василя Горбаля.

Василь Горбаль - колишній співвласник та почесний президент "Укргазбанку", двічі був членом Ради НБУ (2003-2005, 2007-2014 роки). Нардеп 4,5,6 скликань, був членом Партії регіонів, очолював київське міське відділення партії.

У квітні-грудні 2010 року був головою Львівської ОДА.

Нагадаємо:

9 вересня фінансовий комітет ВР підтримав кандидатуру екс-співвласника "Укргазбанку" Василя Горбаля на посаду члена Ради НБУ.

Економічна правда

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Рада НБУ

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