Шевченко: Визнання неконституційним закону про Фонд гарантування не має жодних підстав

Голова НБУ Кирило Шевченко на засіданні Конституційного Суду щодо системи гарантування вкладів фізосіб заявив, що визнання закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб неконституційним не має жодних підстав.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Мета закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" завжди була та залишається незмінною - захищати права та інтереси громадян, які вкладають кошти в українські банки. Фонд гарантування вкладів створювався для підвищення довіри до банківської системи. З цим завданням він успішно впорався.

Норми закону захистили майже 2 млн вкладників. Упродовж 2014–2020 років їм було виплачено понад 90 млрд грн гарантованого державою відшкодування", - підкреслив Шевченко під час засідання Конституційного Суду.

Він додав, що визнання закону неконституційним не має жодних підстав.

"По-перше, повноваження НБУ та Фонду гарантування вкладів чітко розмежовані на законодавчому рівні. Вони не суперечать один одному та не містять дублюючих положень.

По-друге, Фонд гарантування вкладів підзвітний Верховній Раді, Кабміну та Національному банку. Представники цих держорганів беруть участь у діяльності вищого органу управління Фонду - його адміністративної ради. Твердження, що Фонд нікому не підпорядковується, - хибне. По-третє, закон дозволив прискорити терміни задоволення вимог вкладників та відшкодовувати їм кошти оперативніше", - пояснили в Нацбанку.

"По-четверте, принцип рівності вкладників банків суворо дотримується, а не порушується, як стверджується в поданні. По-п’яте, упродовж 2015–2020 років до закону неодноразово вносилися законодавчі зміни внаслідок ухвалення дванадцяти законів. Усі зміни були спрямовані на удосконалення норм і захисту інтересів вкладників.

По-шосте, закон забезпечив виконання міжнародних зобов’язань України перед Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Визнання закону неконституційним нашкодить репутації країни", - додали в регуляторі.

Також Шевченко наголосив, що визнання ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" неконституційним зруйнує систему гарантування вкладів, підірве довіру до банківської системи і врешті зашкодить інтересам держави та громадян.

КС вранці 15 вересня продовжив розгляд справи про конституційність закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на відкритій частині пленарного засідання.

Нагадуємо:

Після 4-річної паузи Конституційний суд поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб. Задоволення позову ставить під загрозу, зокрема, легітимність прийнятих Фондом рішень по Приватбанку.

Ретроспективне визнання неконституційним закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб може призвести до визнання діяльності Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) незаконною, наслідки чого будуть руйнівними і для фінансової системи загалом, заявили в НБУ.

Читайте також: Українці не забрали 3 мільярди гривень із збанкрутілих банків. Як отримати гарантовані державою депозити

Економічна правда