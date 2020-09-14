Офіційний курс на 15 вересня: гривня досягла позначки 28 за долар

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 15 вересня на рівні 28,0 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 14 вересня - 33,06 гривні).

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

Нагадуємо:

14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,96 гривні.

14 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Економічна правда