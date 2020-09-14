Офіційний курс на 15 вересня: гривня досягла позначки 28 за долар
Понеділок, 14 вересня 2020, 18:25
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 15 вересня на рівні 28,0 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,25 грн (на 14 вересня - 33,06 гривні).
Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.
Нагадуємо:
14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,96 гривні.
14 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Економічна правда
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