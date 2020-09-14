Курс валют на 14 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Понеділок, 14 вересня 2020, 11:04
14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,96 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,98 - 28,00 гривні;
Євро – 33,18 - 33,20 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,83 – 28,04 гривні. Євро купують по 32,73 гривні, продають по 33,19 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,91 - 27,99 гривні, євро - 32,92 - 33,06 гривні
Економічна правда
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