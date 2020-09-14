Національний регулятор готує законопроєкт проти фінансових "пірамід"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку готує законопроєкт із заходами направленими на виявлення фінансових пірамід.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Повідомляється, що в законопроект мають бути закладені нові можливості регулятора щодо співпраці з правоохоронними органами, замороження грошей та активів, доступ та обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей по поверненню грошей з інших юрисдикцій.

У Нацкомісії проєкт закону називають таким, що стане "абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів"ж

"Заходи, які знайдуть відображення у законопроекті, розроблені відповідно до принципів міжнародної організації IOSCO (The International Organization of Securities Commissions). Саме повноваження по виявленню фінансових пірамід мають стати запорукою своєчасного захисту інвесторів в будь-які інструменти на фінансовому ринку", - йдеться у повідомленні.

У якості прикладів "пірамід" НКЦПФО наводить проєкт B2B Jewelry та банк "Аркада".

Нагадуємо:

27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

3 вересня президенту "Аркади" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

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