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На Одещині спустили на воду найбільшу баржу в Україні

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:55
 

В Ізмаїлі (Одеська обл.) спустили на воду 128-метрову баржу D-6000, яку ТОВ СП "Дунайсудносервіс" спільно з "Дунайсудноремонт" побудували для Світловодського річкового терміналу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ТОВ СП "Дунайсудносервіс".

Зазначається, що це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.

 

Очікується, що у вересні баржу передадуть замовнику. У цьому сезоні її планують задіяти для перевезень по Дніпру кукурудзи.

Довжина баржі типу "річка-море" - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м. 

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Економічна правда

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Одеса

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