На Одещині спустили на воду найбільшу баржу в Україні
Понеділок, 14 вересня 2020, 17:55
В Ізмаїлі (Одеська обл.) спустили на воду 128-метрову баржу D-6000, яку ТОВ СП "Дунайсудносервіс" спільно з "Дунайсудноремонт" побудували для Світловодського річкового терміналу.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ТОВ СП "Дунайсудносервіс".
Зазначається, що це найбільша баржа, побудована в історії незалежної України.
Очікується, що у вересні баржу передадуть замовнику. У цьому сезоні її планують задіяти для перевезень по Дніпру кукурудзи.
Довжина баржі типу "річка-море" - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м.
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Економічна правда
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