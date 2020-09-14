Міжбанк: гривня знову слабшає
Понеділок, 14 вересня 2020, 17:07
14 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,98 - 28,00 гривні;
Євро – 33,25 - 33,27 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,86 – 28,07 гривні. Євро купують по 32,78 гривні, продають по 33,22 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,94 - 28,02 гривні, євро - 32,88 - 33,08 гривні.
Нагадуємо:
14 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,96 гривні.
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