На "Антонові" розповіли, скільки побудували літаків за останні 10 років

На держпідприємстві "Антонов" розповіли, скільки побудували літаків з 2010-го року.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів директор ДП Антонов Олександр Лось.

"3а останні 10 років на ДП "Антонов" були створені та побудовані середній транспортний літак Ан-178 (злетів у 2015 році. – ЕП) та літак-демонстратор Ан-132Д (злетів у 2017 році. – ЕП). Було збудовані та передані замовнику 10 регіональних реактивних пасажирських літаків сімейства Ан-148 та Ан-158.

До того ж, за схемою кооперації з Воронізьким авіаційним підприємством, яка діяла до 2015 року, було виготовлено десятки авіакомплектів для складання літаків цього типу. Були також виготовлені та поставлені замовнику 6 легких транспортних літаків Ан-32", - пояснює Лось.

Також він зазначив, що наразі в цехах серійного виробництва "Антонов" на різних стадіях готовності знаходяться три літаки Ан-148 та 10 Ан-158.

Керівник "Антонова" також пояснив, чому Україна, як раніше не будує щорічно сотні літаків сімейства АН.

"Раніше була одна економічна система і була задача завантажувати заводи й виробництво випуском продукції заради освоєння коштів та створення паритету з умовним противником. Тоді не йшлося про ринкову економіку, про потребу ринку як такого, тому що ринок створював держплан СРСР. Це, власне, і був ринок", - розповів Лось.

Також, за його словами, роботу підприємства треба умовно розділяти – до 2014 року і після 2014 року.

"...Початок Росією реальної воєнної агресії у 2014 році, що означало повний розрив кооперації, який триває і буде тривати, оскільки поки що не видно будь-якої нормалізації стосунків з боку РФ. І це не вина "Антонова", "Південмаша" чи інших високотехнологічних підприємств. Це історична даність.

І з цього часу, з 2014 року, вимушено продовжився процес заміщення російських комплектуючих на деталі здебільшого корпорацій США та країн ЄС. І цей процес, втіленням якого є літак АН-178, триває і досі", - резюмує Лось.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Президент ДП "Антонов": з Boeing у нас робочі стосунки. З Вашингтоном, а не з московськими офісами